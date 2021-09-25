«Челси» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко с коэффициентом 3.25 на матч АПЛ

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити».
Ставка: ничья за 3.25.
«Аристократы» сейчас лидируют в турнирной таблице и вообще проводят замечательный год. В АПЛ пропустили всего один мяч, правда несколько потрепали нервы своим фанатам в Кубке лиги против «Астон Виллы» В прошлом туре был обыгран «Тоттенхэм» (3:0).
Думаю, в этой паре очевидного преимущества нет ни у одной из сторон. Хозяева поля сейчас великолепны и давно не знают поражений, имея прекрасный баланс между обороной и атакой. Скорее всего, на своём стадионе они выложатся по полной, хотя в Кубке были вскрыты некоторые проблемы.
Действующие чемпионы тоже достаточно хороши и претендуют на самые высокие позиции в чемпионате, а в еврокубках и вовсе уничтожили «РБ Лейпциг» (6:3). Конечно, коллектив допускает осечки, как, например, в противостоянии с «Саутгемптоном» (0:0) в прошлый уик-энд. Сейчас он идёт пятым.
На мой взгляд, шансы у манчестерского клуба достаточно неплохие, однако на победу претендовать сложно. Считаю, что логичным исходом будет ничья».
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