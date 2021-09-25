«Спартак» — «Уфа»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Спартак» — «Уфа».
Ставка: победа «Спартака» с разницей в 1-2 мяча за 2.37.
«Московский «Спартак» снова огорчил. После поражения в Лиге чемпионов команда стартовала в Лиге Европы: дома не сумели забить «Легии», при этом традиционно пропустили.
В чемпионате России всё сложно. За восемь туров подопечные Витории смогли добыть только 10 очков и оказались на девятой позиции.
«Уфа» стартовала с двух побед и ничьих, при этом уступает сегодняшнему противнику всего два балла. Сегодняшние гости после серии неудач порадовали успехом с «Химками». Тут можно сказать, что отступать уже некуда и позади зона вылета. С ЦСКА просто не повезло, при этом армейцы забили после единственного удара, спартаковцы не смогли реализовать несколько реальных моментов.
Если «Спартак» не обыграет ещё и «Уфу», то я не знаю, что дальше будет с командой. Отдам победу хозяевам за счёт класса игроков. Моя ставка – победа «Спартака» в 1 или 2 мяча».
- 25 сентября 2021
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 24 сентября 2021
-
21:30
-
21:00
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:45
-
14:30
-
14:00