Энтони Джошуа — Александр Усик: прогноз Александра Емельяненко на бой

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Энтони Джошуа — Александр Усик.



Ставка: победа Усика за 3.20.

«У Александра отличная выносливость, он хорошо выбрасывает удары и не будем забывать, что он является нокаутером. Саша постоянно прессингует противника, имеет изрядный арсенал разнообразных ударов и всегда использует разные комбинации, очень редко повторяясь. Украинский боксер не даёт передышки своим соперникам и времени для принятия необходимых решений, стараясь загнать их в цейтнот, чтобы у противников не было шансов для активной защиты.



А если оппонент плотно обороняется, то и тогда Саша вскрывает защиту своим широким набором приёмов. Что касается его ударов, то даже лёгкие, казалось бы, тычки от Усика обладают изрядной силой и выводят противника из равновесия. Украинец отлично держит темп и всегда заставляет оппонента находиться в напряжении.



Я считаю, что в этом бою у Джошуа практически нет шансов, несмотря на все его былые заслуги. На мой взгляд, британцу придётся отдать свои пояса украинскому боксеру после этого поединка».

Прогноз Николая Валуева на бой Джошуа — Усик.