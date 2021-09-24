Маркос Гирон — Петер Гоёвчик: прогноз Ильи Родина на матч турнира во Франции

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Метце Маркос Гирон — Петер Гоёвчик.



Ставка: победа Гоёвчика за 1.88.



«Гирон или Гоёвчик, Гоёвчик или Гирон? Именно так рассматривают букмекеры шансы на победу одного из теннисистов в четвертьфинале. Однако я не совсем согласен с постановкой вопроса! А учитывая, что коэффициент на немца Гоёвчика пополз вниз, со мной согласны многие, «прогружающие» победу Петера.



Сначала прошу заметить, что Петер Гоёвчик — это «квалифай», который попал в основную сетку через сито квалификации. То есть Петер сыграл уже четыре матча во Франции. Далее обращаю ваше внимание, что статистика Петера по ходу турнира превосходит показатели американца Гирона. У Гоёвчика в среднем лучше показатели на подаче и приёме первой подачи, более хладнокровен на брейк-пойнтах, как своих, так и чужих.



На мой взгляд, 50% вероятности со стороны букмекеров — это недооценка немца Петера Гоёвчика. Пробуем!» — сказал Родин.