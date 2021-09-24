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«Гройтер Фюрт» — «Бавария»: ставка Максима Калиниченко на игру Бундеслиги

«Гройтер Фюрт» — «Бавария»: ставка Максима Калиниченко на игру Бундеслиги
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч немецкой Бундеслиги «Гройтер Фюрт» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-3) за 2.10.

«В шестом туре немецкого чемпионата нас ждёт встреча «Фюрта» и «Баварии». Клуб, который только-только вышел в главный турнир страны из лиги рангом ниже, принимает у себя дома, по сути, лучшую команду Германии.

Конечно, к «Баварии» были некоторые вопросы перед стартом сезона. Она провела не лучшую предсезонку, часто проигрывала. Но оказалось, что всё это было только подготовкой к основному действию, которое мы сейчас и наблюдаем.

«Бавария» снова «встала на рельсы». Она почти не проигрывает и зарабатывает очки в каждой встрече. Недавно команда Нагельсмана победила в нескольких контрольных встречах. Она выиграла у главного конкурента в Бундеслиге — у «Лейпцига» (4:1). Также на прошлой неделе мюнхенцы без особых проблем разобрались с «Барселоной» у неё дома в ЛЧ — 3:0.

Пока что «Бавария» не единолично лидирует в лиге, но я думаю, это только вопрос времени. «Вольфсбург» вряд ли долго продержится, а «Боруссия» на одном Холанде весь сезон держаться не сможет. Так что, судя по всему, очередное чемпионство уже у мюнхенцев в кармане.

Что до этого матча, то тут, конечно, всё очевидно. С соседом по таблице «Гройтера» «Бавария» встречалась в прошлом туре — «Бохум» был повержен с разгромным счётом 7:0. По моему мнению, нет смысла сомневаться в том, что и сейчас мюнхенцы нанесут сопернику из зоны вылета поражение с большим счётом», — сказал Калиниченко.

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