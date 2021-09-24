Рашид Магомедов — Александр Сарнавский: прогноз Вадима Тихомирова на бой турнира АСА

Автор сайта Matchtv.ru, комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Рашид Магомедов — Александр Сарнавский в рамках турнира ACA.

Ставка: победа Сарнавского за 2.12.



«В эту пятницу в рамках турнира АСА встретятся Александр Сарнавский и Рашид Магомедов. Считается, что если Сарнавский дерется с человеком из Кавказа, то у него возникают проблемы, но, мне кажется, что прямо сейчас эта традиция может измениться.



Сарнавский проходил долгий период перезагрузки, затянувшийся на несколько лет. Он поймал психологический комфорт, понял, как ему готовиться к боям. Надо признать, что он от боя к бою прибавляет, притом что уровень его соперников растет.



Что касается Магомедова, то он прошел свой пик – в 37 лет сложно выступать как раньше. Его последние победы были близкими решениями — это были тяжелые бои. Я думаю, что есть смысл поставить на Сарнавского. Он финишер, он перестал бояться борьбы, он поймал уверенность в себе. Мой выбор – победа Сарнавского», — сказал Тихомиров.