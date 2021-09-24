«Нефтехимик» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Нефтехимик» — «Спартак».
Ставка: ничья за 4.15.
«Соперников приблизительно одинаково колбасит в нынешнем сезоне, но достаточно разнонаправленно. Пока оба находятся в зоне плей-офф своих конференций, но оба потихоньку сползают в опасную зону, где за восьмое место придется цепляться когтями и зубами.
В грядущем матче, на мой взгляд, важнейшим становится тот факт, что в противостоянии данных соперников едва ли не определяющим становится фактор своей площадки. Судите сами: из десяти последних матчей календарного чемпионата КХЛ в восьми побеждали хозяева. Если же взять только матчи, проходившие в солнечном Нижнекамске, то тут статистика будет несколько иной: у «Спартака» две победы при трёх поражениях. Но всё равно, как ни крути, хозяева выглядят сильнее.
При этом отдавать Нижнекамску чистую победу рука как-то не поднимается. Ну, не так плох сейчас «Спартак», чтобы безответно слиться в татарстанской глубинке. Поэтому я считаю, что в основное время у нас будет боевая ничья — мощная по накалу, но небольшая по количеству заброшенных шайб (что-нибудь типа 1:1 или максимум 2:2). А уже в овертайме красно-белые сами привезут себе ещё одну шайбу – они в этом умельцы», — сказал Лебедев.
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