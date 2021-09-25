Бой Волкановски — Ортега: где смотреть онлайн, прямая трансляция UFC 266, прогнозы, ставки

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 266. В его главном бою Алекс Волкановски сразится с Брайаном Ортегой за титул в полулёгком весе. Начало боя — не ранее 07:30 мск 26 сентября. Смотреть онлайн этот и другие бои UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.



По оценке букмекеров, фаворит предстоящего боя — Алекс Волкановски. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.58, это примерно 60% вероятности. Шансы Ортеги оценивают коэффициентом 2.45 (38%). На ничейный исход предлагают коэффициент 60.00 (2% вероятности).



На ТБ 3.5 раунда можно сделать ставку за 1.48, обратный исход идёт за 2.55.

Прогноз Александра Емельяненко на бой Джошуа — Усик.