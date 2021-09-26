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Где смотреть бой Волкановски — Ортега: прямая онлайн-трансляция 26 сентября 2021

Где смотреть бой Волкановски — Ортега: прямая онлайн-трансляция 26 сентября 2021
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В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 266. В его главном бою Алекс Волкановски сразится с Брайаном Ортегой за титул в полулёгком весе. Начало боя — не ранее 07:30 мск 26 сентября. Смотреть онлайн этот и другие бои UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.

По оценке букмекеров, фаворит предстоящего боя — Алекс Волкановски. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.58, это примерно 60% вероятности. Шансы Ортеги оценивают коэффициентом 2.45 (38%). На ничейный исход предлагают коэффициент 60.00 (2% вероятности).

На ТБ 3.5 раунда можно сделать ставку за 1.48, обратный исход идёт за 2.55.

Прогноз Александра Емельяненко на бой Волкановски — Ортега.

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