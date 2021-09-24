Валентина Шевченко — Лорен Мёрфи: прогноз на бой 26 сентября 2021, ставки и коэффициенты

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 266. В одном из главных боёв Валентина Шевченко проведёт защиту титула в шестой раз, её соперницей станет Лорен Мёрфи. Начало боя — не ранее 06:45 мск 26 сентября. Смотреть онлайн этот и другие бои UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.



По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя — Валентина Шевченко. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.06, это примерно 87% вероятности. Шансы Мёрфи оценивают коэффициентом 10.20 (11%). На ничейный исход предлагают коэффициент 66.00 (2% вероятности).



На ТБ 3.5 раунда можно сделать ставку за 2.15, обратный исход идёт за 1.66.