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Бой Шевченко — Мёрфи: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция UFC 266, прогнозы, ставки

Бой Шевченко — Мёрфи: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция UFC 266, прогнозы, ставки
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В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 266. В одном из главных боёв Валентина Шевченко проведет защиту титула в шестой раз, её соперницей станет Лорен Мёрфи. Начало боя — не ранее 06:45 мск 26 сентября. Смотреть онлайн этот и другие бои UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.

По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя — Валентина Шевченко. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.06, это примерно 87% вероятности. Шансы Мерфи оценивают коэффициентом 10.20 (11%). На ничейный исход предлагают коэффициент 66.00 (2% вероятности).

На ТБ 3.5 раунда можно сделать ставку за 2.15, обратный исход идёт за 1.66.

Также букмекеры назвали фаворита боя Волкановски — Ортега.

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