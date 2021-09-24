UFC 266, Абдурахимов — Дакас: когда бой, во сколько начало боя, по какому каналу покажут
Поделиться
В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC 266. В одном из боёв встретятся Шамиль Абдурахимов и Крис Дакас. Начало боя — не ранее 03:40 мск 26 сентября. Смотреть онлайн этот и другие поединки UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.
По оценке букмекеров, фаворит предстоящего боя — Крис Дакас. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50, это примерно 63% вероятности. Шансы Шамиля Абдурахимова оценивают коэффициентом 2.66 (35%). На ничейный исход предлагают коэффициент 59.00 (2% вероятности).
На ТБ 1.5 раунда можно сделать ставку за 1.41, обратный исход идёт за 2.90.
Комментарии
- 24 сентября 2021
-
21:30
-
21:00
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:00
- 23 сентября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
Партнерский контент