Абдурахимов — Дакас: время начала боя по московскому времени, где смотреть онлайн UFC 266
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В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC 266. В одном из боёв встретятся Шамиль Абдурахимов и Крис Дакас. Начало боя — не ранее 03:40 мск 26 сентября. Смотреть онлайн этот и другие бои UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.
По оценке букмекеров, фаворит предстоящего боя — Крис Дакас. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50, это примерно 63% вероятности. Шансы Шамиля Абдурахимова оценивают коэффициентом 2.66 (35%). На ничейный исход предлагают коэффициент 59.00 (2% вероятности).
На ТБ 1.5 раунда можно сделать ставку за 1.41, обратный исход идёт за 2.90.
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