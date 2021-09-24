«Челси» — «Манчестер Сити»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу АПЛ
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25 сентября в матче чемпионата Англии по футболу встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Начало матча — в 14:30 мск. Ты можешь получить бесплатную ставку в размере 1000 рублей в Bettery!
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