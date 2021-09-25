«Химки» — «Локомотив»: где покажут, смотреть онлайн, прямой эфир матча, какой канал
Поделиться
25 сентября состоится матч девятого тура РПЛ «Химки» — «Локомотив». Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех химчан оценён экспертами в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 3.62.
Букмекеры не уверены, что матч «Химки» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.84, на пенальти — за 2.35, на удаление — за 3.20.
Комментарии
- 25 сентября 2021
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 24 сентября 2021
-
21:30
-
21:00
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
Партнерский контент