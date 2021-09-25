«Химки» — «Локомотив»: где покажут, смотреть онлайн, прямой эфир матча, какой канал

25 сентября состоится матч девятого тура РПЛ «Химки» — «Локомотив». Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех химчан оценён экспертами в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 3.62.



Букмекеры не уверены, что матч «Химки» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.84, на пенальти — за 2.35, на удаление — за 3.20.