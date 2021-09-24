«Химки» – «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» – «Локомотив» Москва в 9-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.14.

У «Химок» в последнее время всё очень плохо с результатами. Команда крепко выглядела в прошлом чемпионате, немало неприятностей доставила командам из верхней части таблицы. В этом сезоне только одна победа в восьми турах. На данный момент «Химки» находятся на предпоследнем месте в таблице. Но нельзя сказать, что команда выглядит безнадежно, забивает почти в каждом матче. Глушаков своей игрой даже привлёк внимание тренерского штаба сборной. Сейчас Мирзов вернулся в команду. Думаю, «Химки» еще смогут выбраться из опасной зоны. Скорее всего, ухудшение результатов связано с тем, что состав все же стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, пришлось отпустить некоторых футболистов.



«Локомотив» неожиданно потерял очки в Екатеринбурге. Наверное, сказалось то, что много сил ушло на встречу против «Марселя». Дожать «Урал» не вышло. Поэтому сейчас важно брать три очка в Химках. Результаты у «Локомотива» неплохие, но все равно много слухов ходит о будущем Николича. Ему постоянно надо давать результат.



Думаю, что, готовясь в недельном цикле, «Локомотив» сможет показать лучшую игру и забрать три очка в Химках. Моя ставка — чистая победа москвичей. Уверен на 8 из 10".