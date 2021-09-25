«Зенит» – «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Крылья Советов» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 гола за 2.90.

«Крылья Советов» забили аж 10 мячей в кубковой игре «Знамени». Кто бы мог подумать, что такой разгром получится. При этом самарцы играли далеко не основным составом. Молодые ребята выходили и не тушевались — забивали. С «Зенитом» всё будет иначе. Но у «Крыльев Советов» есть понятный стиль, все знают, как планирует играть Осинькин, какой футбол он прививает команде. Уверен, в Санкт-Петербурге самарцы закрываться не станут — будут играть от себя. Постараются они максимально быстро переходить из обороны в атаку, где-то будут стараться забрать мяч под свой контроль.



«Зениту», возможно, такой футбол будет ещё комфортнее. Свободные зоны на половине поля «Крыльев» будут, а мастера у «Зенита» очень солидные для нашего чемпионата. Они могут всем этим воспользоваться. Клаудиньо вроде бы нащупывает свою игру, Дзюба в хорошей форме, хотя сам он так не считает. Так что ждём забитых мячей от этой встречи. Футбол будет открытым.



Я поставлю на «обе забьют и тотал больше 3,5 мяча». 3:1, 4:2, 4:1 — что-то такое ожидаю увидеть. Но не исключаю и сюрприз от Самары, команда очень интересная. Уверен в этом варианте на 8 из 10».

По какому каналу покажут матч «Зенит» — «Крылья Советов»?