«Зенит» – «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Крылья Советов» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Ставка: «Зенит» забьёт в обоих таймах за 1.93.

«Лидер сезона «Зенит» будет принимать одну из самых ярких и играющих команд чемпионата — «Крылья Советов». Самарцы играют смело, создают в каждом матче моменты. Я не буду брать кубковую игру с командой «Знамя Труда» в Ногинске, где было забито 10 мячей. Там уж совсем класс команд был несопоставим. «Зенит» в Кубке России не играл. Но он здорово провел игру прошлого тура в Казани — забил три мяча в первом тайме, во втором мог отличиться. «Зенит» сейчас на хорошем ходу. В преддверии матча с «Мальме» это не может не радовать. И с «Челси» «Зенит» неплохо смотрелся, и с «Ахматом» достаточно ярко выглядел. В Казани вообще не оставил вариантов и шансов команде Слуцкого.



Я думаю, что такому сопернику, как «Крылья», «Зениту» очень важно быстро забить, а лучше два мяча. Дальше уже спокойненько можно добивать. «Крылья» тоже будут иметь свои шансы. В этом нет никаких сомнений. Скорее всего, игра должна получиться результативной.



Можно рассмотреть верх от 3 мячей за 1.87. Но я выберу вариант «Зенит» забьёт в обоих таймах за 1.93. Скорее всего, не будет Азмуна, его готовят к «Мальме». Но форму набирает Клаудиньо, прекрасно действует Барриос, Дзюба сейчас в хорошем состоянии, что бы он сам ни говорил, плюс Малком на уровне чемпионата России разбирается очень ярко».