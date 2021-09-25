«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.34.

«Лучшие времена «Локомотива» впереди. Или позади – кому как нравится. Но точно лучшие времена «Локомотива» не сейчас. На одну победу железнодорожников сейчас приходится ровно два поражения. Такой результат даже не позволяет ярославцам подняться в зону плей-офф. В турнирной таблице они не могут догнать, прости господи, «Витязь», а тут тебе «Салават Юлаев».



Уфимцы доказали, что в Череповце у них была та самая проруха, которая бывает на любую старуху. Доказали блестяще, удушив в Санкт-Петербурге СКА. В принципе, после такого доказательства нынешний «Локомотив» уже не видится для башкирской команды какой-либо существенной проблемой. Если бы не одно «но»: «Локомотив» знает, как играть с «Салаватом», и знает, как его обыгрывать. И сделал это девять раз в десяти последних междусобойчиках. Последняя победа юлаевцев над ярославцами датирована декабрем 2017 года, а последняя победа в Ярославле и вовсе декабрем 2015-го.



Именно это позволяет мне пойти на нелогичный и непредсказуемый шаг. А именно: бросить кепку и поставить на домашнюю победу «Локомотива», которая при нынешнем соотношении сил будет выглядеть дикой. Коэффициент там должен быть вполне приличным. А ярославцы, чтобы не портить статистику, должны победить даже в основное время, пусть и с самой минимальной разницей в счёте».