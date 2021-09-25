Робби Лоулер — Ник Диаз: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 266

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Робби Лоулер — Ник Диаз в рамках UFC.

Ставка: победа Лоулера за 1.75.

«Очень жду боя, который будет на этих выходных с участием Ника Диаса и Робби Лоулера. Я большой фанат Ника Диаза, и именно поэтому я хочу сказать то, что скажу сейчас.



Если вспомнить бои Ника за последние 10 лет, то когда он выступал лучше, чем мог бы, что мы ждали от него? За последние 10 лет я вспоминаю его бой с Полом Дейли. Во всех остальных случаях он дрался чуть хуже, чем мог бы. Бои с тем же Силвой были немного разочаровывающими.



Да, можно говорить, что Диаз решением проиграл двум лучшим атлетам своего времени в ММА, но, с другой стороны, он мало что показал в тех поединках. Сейчас, мне кажется, что у него не такие уж и большие шансы в бою с Робби Лоулером.



Да, Лоулер проигрывал в последних трёх боях, но там он дрался в 2019-м и 2020 годах. Ник Диаз не дерётся уже 6 лет. Он сам признаётся, что ему не нравится образ гангстера, он тренирует детей. Признает, что у него классные навыки в боксе и джиу-джитсу, но в актуальной боевой форме он сильно проигрывает Робби Лоулеру.



Считаю, что в этом бою Лоулер может взять реванш за их первое противостояние. Он выглядит фаворитом боя. Поставил бы на него, но болеть буду за Ника Диаза».

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