«Реал» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Вильярреал» в 7-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.

Ставка: «Реал» не проиграет + обе забьют за 1.92.

«Яркая вывеска, замечательная игра на «Сантьяго Бернабеу». Мы видим, как разогнался «Реал», у которого практически всё залетает. Но при этом «Реал» и пропускает практически в каждой игре. Да, «Реал» – лидер, но он только один раз не пропустил. Пять мячей в ворота «Сельты», шесть в ворота «Мальорки», даже Асенсио сделал хет-трик.



У «Вильярреала» пока нет главного нападающего Херарда Морено, молчит Пако Алькасер. Но «Вильярреал» наконец-то одержал свою первую победу, крупно обыграл «Эльче» 4:1.



Чистая победа «Реала» здесь оценивается скромно – коэффициент 1,50. Можно, в принципе, его выбрать и особо долго не размышлять. Но учитывая, что оборона не очень надёжная, то у «Вильярреала» будут моменты. Я думаю, что «Вильярреал» свой гол забьёт. Обмен забитыми мячами здесь вполне может быть, но «Реал», конечно же, сильнее. Можно сыграть «Реал» не проиграет и обе забьют за коэффициент 1.92».