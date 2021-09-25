«Спартак» — «Уфа»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Спартак» – «Уфа».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.85, Агаларов забьёт за 4.00.
«Игра пройдёт в Москве. На первый взгляд кажется, что «Спартак» должен считаться явным фаворитом. Однако здесь очень много «но». Во-первых, мы можем вспомнить последнюю игру в Москве с «Уфой» – 0:3 (в день рождения клуба). Во-вторых, «Спартак» (неожиданно для всех) забил на 3 гола меньше, чем «Уфа», – это вообще нонсенс.
Но это так. В «Уфе» играет лучший бомбардир чемпионата Агаларов, которого включили в расширенный список сборной. Чтобы попасть в окончательный список, Карпин сказал, что Гамиду надо забивать гол-два. Я совсем не удивлюсь, если молодой нападающий с этой задачей справится. Забегая вперёд, я поставлю на то, что Агаларов забьёт.
Что касается самой игры, то «Уфа» уже не та команда, которая только обороняется, она и атакует неплохо. За игрой команды наблюдать очень интересно, здесь можно выразить благодарность тренеру. «Уфа» в каждой игре забивает и пропускает, игры получаются довольно интересными.
Мы все знаем, как играет «Спартак». Последние два поражения против «Легии» и ЦСКА при довольно равной игре показывают, что удача явно не на стороне красно-белых. И когда фортуна повернётся лицом к клубу, абсолютно непонятно.
Угадывать победителя бесполезно. Игра может повернуться по-разному. Думаю, что «Спартаку» терять уже нечего — нужно атаковать и забивать. Поэтому мой основной прогноз – это ТБ 2.5 гола».
- 25 сентября 2021
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