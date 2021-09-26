«Райо Вальекано» — «Кадис»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» — «Кадис».
Ставка: «Райо» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 1.54, «Райо» забьёт в каждом тайме за 2.70.
«Кадису» придётся играть на третий день после матча с «Барселоной», отнявшего много сил. Вдобавок в той игре получил серьёзную травму Фали, основной опорник. Едва ли футболисты «Кадиса» будут готовы показать свой лучший футбол в такой ситуации.
«Райо Вальекано» к этому матчу будет более свежим — у «молний» было на двое суток больше на восстановление. Команда Ираолы в последних турах была очень хороша. Оба домашних матча «Райо» выиграл с крупным счетом, а Фалькао уже два тура подряд забивает голы, выходя на замену.
Мне тут нравится ставка на то, что хозяева не проиграют при тотале больше 1.5 голов. А в погоне за более высоким коэффициентом можно поставить на то, что «Райо Вальекано» забьет в обоих таймах".
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