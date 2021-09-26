«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют за 1.78.

«То самое знаменитое и статусное лондонское дерби. «Арсенал» очень аккуратно стал играть в защите.



Нынешний «Тоттенхэм» – это абсолютно закрытая команда. Несмотря на то что в последнее время при разных тренерах команды показывали низовой футбол, я предлагаю поставить на то, что оба клуба забьют. Потому что в большинстве случаев это происходило на регулярной основе в этом дерби. Эта ставка идёт с хорошим коэффициентом.



Я думаю, надо брать эту ставку. Потому что «Арсенал» пошёл на поправку. «Тоттенхэм», напротив, начал спотыкаться. Мне кажется, эта ставка даёт возможность быть уверенным, что обе команды забьют. На 8 из 10 уверен, что так произойдёт».

Где покажут матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»?