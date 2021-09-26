«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата России

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Краснодар» — «Сочи».
Ставка: победа «Краснодара» за 2.20.
«Краснодар» — «Сочи». Если смотреть на таблицу, должна получиться крутая игра, но по статусу это всё-таки разные клубы, причём, несмотря на то что «Сочи» выше в таблице, конечно же, фаворит «Краснодар». И для меня странно, что «Сочи» набирал так много очков в начале чемпионата. В целом ничего особенного собой команда не представляет.
«Краснодар» же на ходу: обыграли «Ахмат» в прошлом туре — 2:0. «Сочи» уступил «Динамо» — 0:1. Думаю, больших проблем у «Краснодара» возникнуть не должно. Сейчас разыгрались они. Молодой Эдуард Сперцян очень классно себя проявляет, Реми Кабелла в полном порядке. Будем надеяться, что вернётся Джон Кордоба — нападающий, который сразу стал одним из лучших во всём чемпионате России.
Так что всё говорит за «Краснодар». И я почти уверен: хозяева поля победят. Просто предлагаю сыграть на их чистую победу, потому что коэффициент дают очень неплохой — 2.20. На мой взгляд, гораздо больше шансов у «Краснодара», и «Сочи» вряд ли что-то здесь сможет поделать. Так что играем «П1» — это мой выбор».
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