«Динамо» — «Рубин»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Динамо» — «Рубин».
Ставка: победа «Динамо» за 1.94.
«Динамо» пока на второй позиции. От столичного клуба уже третий год ждут результатов, но в прошлом сезоне не срослось — не хватило сил и концентрации. За восемь матчей бело-голубые выиграли пять, одну встречу завершили миром. В последней игре московский коллектив сумел одолеть «Сочи».
«Рубин» уступает всего два балла, при этом забивал больше. Следом за победой над «Уралом» казанцы не смогли справиться с «Зенитом». Напомню, в четырёх последних очных матчах противники добыли по две победы.
Обе команды наверху. Боюсь, чтобы у столичной молодёжи не закружилась голова от таких высот. Казань слишком зависима от лидеров, потеря каждого может повлиять на результат всей команды.
Сегодня я поставлю на «Динамо». Молодёжь на кураже, сил много и вроде всё получается. Предполагаю, что без голов не обойдётся, при этом успех будет на стороне хозяев».
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