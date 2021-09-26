«Барселона» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Леванте».



Ставка: «Барселона» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.90.

«Что можно сказать про «Леванте»? В принципе, команда могла бы рассчитывать на очки на «Камп Ноу». За последние три сезона «Леванте» не набрал ни одного очка, но и ни разу не уступал крупнее, чем в 1 мяч. Всегда был счет 0:1 или 1:2 против «Барселоны», а ведь то было против сильной «Барселоны», а не нынешней с огромными проблемами в составе.



Может быть, поставить на «Леванте», но и там всё плохо. Сразу три атакующих игрока выбыли из состава: Сольдадо, Барди и Кампанья. Кроме того, лидер команды и вожак Моралес, возможно, будет нуждаться в отдыхе, так как три дня назад провёл 90 минут на поле. В его «почтенном» возрасте (34 года) сложно проводить столько матчей подряд в стартовом составе, когда идут по два матча в неделю.



Хорошо для «Леванте», что восстановился де Фрутос, ещё один креативный хавбек. Но без вышеперечисленных исполнителей атакующие возможности «Леванте» сильно ограничены. В такой ситуации, когда у «Леванте» наполовину отсутствует атака, а у «Барсы» на 2/3, на что стоит ставить? Конечно же, на то, что будет мало голов.



Исторически обе команды в последние годы слывут атакующими командами, в матчах с участием которых достаточно много голов. Поэтому коэффициент на тотал меньше достаточно велик. Букмекеры по старой памяти воспринимают эти команды как зрелищные, атакующие. Много забивают и много пропускают. Пропустить они могут много, а вот с атакой сейчас серьёзные проблемы. «Барса» за последние три матча забила всего один гол. О чём тут можно говорить?



Стоит поставить на тотал меньше 3.5 за 1.70. Это основная идея, вокруг которой стоит отталкиваться. Я пойду дальше, увеличу коэффициент на 0.2 и поставлю на то, что «Барса» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча. При хорошей сумме ставки увеличение кефа на 0.2 — это не так уж и мало».