«Лацио» — «Рома»: ставка Павла Занозина с коэффициентом 3.60 на матч чемпионата Италии

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 6-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Лацио» — «Рома».

Ставка: ничья за 3.60.

«На этот раз поговорим о римском дерби «Лацио» с «Ромой». Может быть, кому-то кажется, что эта история потускнела с тех пор, как закончил карьеру Франческо Тотти. Я лично с этим не согласен. Тем более что в этом сезоне в «Роме» у руля Жозе Моуринью, в «Лацио» — Маурицио Сарри. И те и другие хотят побороться за лидерство и впервые за долгое время задумались о скудетто.



Матч получится классным, хоть это и начало сезона. Всё равно и те и другие вкатываются и видно, что показывают классный футбол. Фаворита я здесь не вижу. Если смотреть по котировкам букмекеров, то тут тоже всё наравне. В таких матчах мне нравится играть ничью.



Хоть по коэффициентам это наименее вероятный результат, но играют команды равные и забивают друг другу по 1-2 гола, в итоге играя вничью, а мы с вами получаем на этом неплохие деньги. У «Лацио» с «Ромой» бывали ничьи, а сейчас такой результат вполне вероятен.



Ничья может быть и результативная, скажем, больше 1.5, так как вероятность 0:0 очень низка, но я всё же сыграл бы просто ничью. Думаю, в этом матче победителя не будет. Предлагаю и вам сделать то же самое».