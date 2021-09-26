«Лацио» — «Рома»: прогноз Виктора Гусева на матч Серии А

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Рома».

Ставка: ничья за 3.60.

«Многое говорит о равенстве сил на данный момент. «Лацио» прекрасно начал, но в последнее время сдал позиции. Три матча уже без побед. В итоге занимает седьмое место. «Рома» находится на четвёртом, но дистанция между ними всего четыре очка.



Давайте обратимся к матчам предыдущих двух туров. 19 сентября «Рома» на выезде играет с «Вероной», Моуриньо у руля команды терпит первое поражение в Серии А со счетом 2:3. Параллельно «Лацио» играет дома с «Кальяри», проигрывает по ходу матча, но счёт сравнивает 2:2. Через четыре дня в следующем туре «Лацио» едет в Турин, уступает «Торино», но пенальти на последних минутах — и Иммобиле сравнивает, игра завершилась 1:1. А «Рома» на неделе на своём поле играла с «Удинезе» — победа 1:0.



Должен сказать, что статистика Моуриньо против «Лацио» хороша. Он провёл четыре матча и одержал четыре сухие победы. Другое дело, что тогда он возглавлял «Интер». Я думаю, в этом матче Моуриньо сыграет от обороны и будет надеяться на контратаки. Кстати, «Рома» не выигрывала у «Лацио» в четырёх из пяти последних матчей. Победа была в прошлом сезоне.



Иммобиле в предыдущем туре спас «Лацио». Он забил шесть мячей в пяти матчах. Не сыграет Пеллегрини, который в пяти матчах забил три мяча. Он дисквалифицирован. Это единственная потеря в составе двух команд. Вполне можно говорить о равенстве сил. Потому я бы поставил на ничью».