«Лацио» — «Рома»: прогноз Виктора Гусева на матч Серии А

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Рома».
Ставка: ничья за 3.60.
«Многое говорит о равенстве сил на данный момент. «Лацио» прекрасно начал, но в последнее время сдал позиции. Три матча уже без побед. В итоге занимает седьмое место. «Рома» находится на четвёртом, но дистанция между ними всего четыре очка.
Давайте обратимся к матчам предыдущих двух туров. 19 сентября «Рома» на выезде играет с «Вероной», Моуриньо у руля команды терпит первое поражение в Серии А со счетом 2:3. Параллельно «Лацио» играет дома с «Кальяри», проигрывает по ходу матча, но счёт сравнивает 2:2. Через четыре дня в следующем туре «Лацио» едет в Турин, уступает «Торино», но пенальти на последних минутах — и Иммобиле сравнивает, игра завершилась 1:1. А «Рома» на неделе на своём поле играла с «Удинезе» — победа 1:0.
Должен сказать, что статистика Моуриньо против «Лацио» хороша. Он провёл четыре матча и одержал четыре сухие победы. Другое дело, что тогда он возглавлял «Интер». Я думаю, в этом матче Моуриньо сыграет от обороны и будет надеяться на контратаки. Кстати, «Рома» не выигрывала у «Лацио» в четырёх из пяти последних матчей. Победа была в прошлом сезоне.
Иммобиле в предыдущем туре спас «Лацио». Он забил шесть мячей в пяти матчах. Не сыграет Пеллегрини, который в пяти матчах забил три мяча. Он дисквалифицирован. Это единственная потеря в составе двух команд. Вполне можно говорить о равенстве сил. Потому я бы поставил на ничью».
- 26 сентября 2021
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
04:00
-
03:30
-
03:15
-
03:00
-
02:45
-
02:30
-
02:00
-
01:00
-
00:00
- 25 сентября 2021
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:45