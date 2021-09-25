Энтони Джошуа — Александр Усик: прогноз Артёма Тарасова на бой

Блогер Артём Тарасов, который в минувшие выходные проиграл в боксёрском поединке бойцу MMA Александру Емельяненко, дал прогноз на бой Энтони Джошуа — Александр Усик. Поединок пройдёт 26 сентября в Англии.
Ставка: бой продлится всю дистанцию за 2.00.
«Впервые встречаются два олимпийских чемпиона. Насколько мне известно, оба выиграли бои на Олимпийских играх в Лондоне, только один был в одном весе, другой – в весе потяжелее. Усик может удивить и взять скоростью, хитростью, хорошей подготовкой. Он хорошо готовился, он может сотворить сенсацию.
Бой будет динамичен и зажигателен. И закончится нокаутом», — приводит слова Артёма Тарасова РЕН ТВ.
Аналитики считают фаворитом Энтони Джошуа: коэффициент на победу британца составляет 1.50. Успех Усика оценивается в 2.80.
- 26 сентября 2021
-
00:00
- 25 сентября 2021
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:30
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00