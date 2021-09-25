Энтони Джошуа — Александр Усик: прогноз Артёма Тарасова на бой

Блогер Артём Тарасов, который в минувшие выходные проиграл в боксёрском поединке бойцу MMA Александру Емельяненко, дал прогноз на бой Энтони Джошуа — Александр Усик. Поединок пройдёт 26 сентября в Англии.

Ставка: бой продлится всю дистанцию за 2.00.

«Впервые встречаются два олимпийских чемпиона. Насколько мне известно, оба выиграли бои на Олимпийских играх в Лондоне, только один был в одном весе, другой – в весе потяжелее. Усик может удивить и взять скоростью, хитростью, хорошей подготовкой. Он хорошо готовился, он может сотворить сенсацию.



Бой будет динамичен и зажигателен. И закончится нокаутом», — приводит слова Артёма Тарасова РЕН ТВ.

Аналитики считают фаворитом Энтони Джошуа: коэффициент на победу британца составляет 1.50. Успех Усика оценивается в 2.80.

Прогноз Тайсона Фьюри на бой Джошуа — Усик.