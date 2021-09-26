«Динамо» — «Рубин»: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут матч РПЛ
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26 сентября состоится матч девятого тура чемпионата России «Динамо» — «Рубин». Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех казанцев оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.75.
Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Динамо» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.97, на пенальти — за 2.40.
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