«Арсенал» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн, прямой эфир, где будет трансляция матча АПЛ
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26 сентября состоится матч шестого тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах выделили фаворита в лице хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.45.
Букмекеры не считают, что матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.81, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 4.40.
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