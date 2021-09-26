«Арсенал» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко с коэффициентом 3.40 на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 3.40.

«Канониры» выдали отвратительный старт, правда, две недавние победы позволили подняться на 13-е место. Это парадоксально, поскольку в активе команды всего два забитых мяча. Жертвами лондонцев стали совсем скромные «Норвич» (1:0) и «Бёрнли» (1:0), причём последняя игра получилась достаточно тяжёлой.



На мой взгляд, ставку лучше сделать в пользу номинальных гостей. Хозяева слишком слабы на старте сезона, а в атаке не получается абсолютно ничего. Думаю, что с такой игрой трудно будет заработать очки против грозного оппонента.



«Шпоры» испытывают аналогичные проблемы с забитыми мячами, на их счету всего три гола. Справедливости ради команда находится гораздо выше в турнирной таблице, на седьмом месте. Тем не менее несколько дней назад уступили в принципиальной игре «Челси» (0:3).



По моему мнению, ставка на гостей всё-таки будет оправданной. Да, они сейчас не в лучшей форме, но потенциал достаточно большой. Плюс ко всему уровень исполнителей чуть выше».

Где покажут матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»?