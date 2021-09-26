«Краснодар» — «Сочи»: где покажут, во сколько начало матча, какой канал
Поделиться
26 сентября состоится матч девятого тура чемпионата России «Краснодар» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех сочинцев оценён экспертами 3.62. Ставки на ничью принимаются за 3.68.
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.
Комментарии
- 26 сентября 2021
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
04:00
-
03:30
-
03:15
-
03:00
-
02:45
-
02:30
-
02:00
-
01:00
-
00:00
- 25 сентября 2021
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:30
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
Партнерский контент