«Краснодар» — «Сочи»: где покажут, во сколько начало матча, какой канал

26 сентября состоится матч девятого тура чемпионата России «Краснодар» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех сочинцев оценён экспертами 3.62. Ставки на ничью принимаются за 3.68.



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Прогноз Константина Генича на матч «Краснодар» — «Сочи».