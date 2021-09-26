Энтони Джошуа — Александр Усик: результат боя, кто победил

Украинский боксёр Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

Букмекеры считали Усика аутсайдером боя. За несколько недель до поединка коэффициент на победу украинца составлял 3.50, ближе к старту события он упал до 2.90. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 2900 рублей.

Победа Энтони Джошуа оценивалась в 1.58, на ничью давали 22.0. Тотал больше 9.5 раунда оценивался в 1.60, тотал больше 10.5 раунда — в 1.80. Поставить на то, что бой пройдёт всю дистанцию, предлагалось за 2.05.

Ставки на победу Александра Усика по очкам принимались за 4.00.