«Барыс» — «Автомобилист»: ставка Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Барыс» и «Автомобилист».



Ставка: победа «Барыса» в матче за 2.14.



«В последних четырёх матчах «Автомобилист» потерпел три поражения. Да, домашняя победа над минским «Динамо» впечатлила (7:3). Но это всё-таки один из середнячков чемпионата. Но вот домашний матч с «Трактором» (1:2 бул.) удивил. Гости нанесли аж 54 броска по воротам Владимира Галкина. Да, можно сказать, что 21-летний парень установил клубный рекорд. Но возникает вопрос: где была оборона «Автомобилиста»? Почему защитники позволяют так много бросать по своим воротам?



Не забудьте ещё, что клуб покинул мэтр Якуб Коварж, и теперь место в рамке делят Галкин и Дмитрий Шикин, которых не назовёшь образцом надёжности. Хотя как раз Галкин в целом неплох, но ему нужно обрести стабильность.



«Барыс» стартовал в чемпионате плохо, но в последних трёх матчах набирал очки, зацепив «Йокерит» (2:3 бул.), ЦСКА (1:2 ОТ) и победив «Сибирь» (2:1 ОТ).



Я бы в этом матче взял кэф 2.14 на то, что «Барыс» одержит победу пусть даже в овертайме или по буллитам. Казахстанцы надёжно действуют сзади и смогут подловить игроков «Автомобилиста» на неслаженной игре в обороне», — сказал Лысенков.