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«Нижний Новгород» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

«Нижний Новгород» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на игру РПЛ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.80.

«Нижний Новгород» не затерялся в Премьер-Лиге – после восьми туров сине-голубые уже с тремя победами и на девятой позиции. Следом за выездной победой над «Динамо» подопечные Александра Кержакова на своём поле проигрывают тульскому «Арсеналу».

ЦСКА пока только на два очка опережает сегодняшнего соперника. Нестабильный старт и перестановки состава отрицательно сказались на турнирном положении армейцев, которые по итогам восьми матчей занимают только седьмую позицию.

После неожиданного мирного исхода в Туле с «Арсеналом» «кони» сумели нанести болезненный удар «Спартаку».

Я считаю, что у хозяев сегодня будет шанс зацепиться за турнирные баллы. Нижний Новгород играет от обороны и доказал, что способен удержать любого противника, тем более на своём родном стадионе.

В этой игре не отдам предпочтение никому и предполагаю результативную ничью», — сказал Мостовой.

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