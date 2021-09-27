«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 27 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» за 3.02.



«Вот и случилась в нашем сезоне первая тренерская отставка. И произошла она совсем не там, где её ждали. Не в ЦСКА, не в «Ак Барсе» и даже не Дальнем Востоке, где они были бы наиболее логичными. А в Ярославле, который когда-то давным-давным считался тренерской цитаделью. Но где после пана Вуйтека началась тренерская вакханалия, продолжающаяся до сих пор. 13 наставников за 10 лет, и если у Гоголя редкая птица долетает до середины Днепра, то в Ярославле редкий тренер отрабатывает полный сезон. Теперь в этот строй шагнул Андрей Скабелка.



То, что решение было достаточно спонтанным, свидетельствует отсутствие нового главного на следующем после отставки матче. Он уже был назначен, но банально не успел. Мы ещё поговорим о новом наставнике, но лично мне кандидатура Никитина кажется идеальной для рисунка игры «Локомотива». Того, который ещё ставил Пётр Ильич Воробьёв. А Владимир Вуйтек довёл до идеала. Который последователи разрушали-разрушали, но до конца так и не разрушили.



Но это всё в будущем. А пока осиротевшие железнодорожники чуть не показали козью морду целому «Салавату». И ведь почти показали, но в конце, похоже, испугались содеянного, после чего отдали в овертайме практически выигранный матч. Но в следующей игре, на глазах нового наставника, они будут рвать свои кормовые части на британскую геральдику ещё сильнее – хотя бы для того, чтобы не последовать за наставником предыдущим.



Поэтому при всём моём уважении к действующим чемпионам: ребята, вы выиграете потом, и ещё много раз. А сейчас постойте в сторонке, пока «Локомотив» дорешает свои кадровые вопросы. Вам они не грозят, а ярославцам надо. Поэтому прогнозирую непростую и далеко не логичную, но всё-таки победу «Локомотива» и даже в основное время, хоть и с минимальным преимуществом в счёте и достаточно невысоком тотале», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Авангард» — «Локомотив».