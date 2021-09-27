«Витязь» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Витязь» и СКА.



Ставка: победа СКА за 1.83.



«Интересно, можно ли «Витязю» по статусу побеждать СКА?



Ведь подмосковный клуб для команды из Санкт-Петербурга – как младший брат. Как донор игроков, откуда всегда может перейти толковый легионер.



Да, тут есть доля шутки. «Витязь» может победить СКА, особенно в регулярном чемпионате.

Другое дело, что «Витязь» играет на одной тройке, где выступают бодрые легионеры Нико Оямяки, Даниэль Одетт, Миро Аалтонен. Когда у них идёт игра, то и остальная команда тянется за ними.



А вот у СКА гораздо круче глубина состава. И там может отличиться даже четвёртое звено, где играет молодёжь. Тем более голкипер Ларс Юханссон уже хорошо чувствует себя в роли первого номера и часто выручает свою новую команду.



Конечно же, это команды разных весовых категорий.



Я бы в этом матче взял кэф 1.83 на то, что СКА победит в основное время. Вот так, не особо мудря, предлагаю поверить в победу Питера», — сказал Лысенков.