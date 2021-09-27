«Торпедо» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» с форой (-1.5) за 3.26.



«Меня тут спросили братья по соцсети: мол, ты называешь самой непредсказуемой командой КХЛ «Северсталь», а на свое «Торпедо» смотрел? Конечно, смотрел – отвечаю. – И вижу сплошную предсказуемость, выраженную в вопиющей робингудовщине. То есть, отбираем очки у богатых и раздаем их бедным. Вот и московское «Динамо»: выигрывало себе, выигрывало, и тут бац – вторая смена, то есть, Нижний Новгород. И такая красивая победная серия накрылась сами знаете чем.



Между прочим, эта победа значительно облегчает работу прорицателям на следующий торпедовский матч. Потому что «Торпедо» будет не «Торпедо», если после такой шикарной победы не положит в следующем матче на хоккей с прибором. И пусть «Трактор» приедет совсем себе изможденным после «бодания» с «Автомобилистом», «Торпедо» все равно будет выглядеть еще паскуднее, а играть еще хуже.



Поэтому после победы над бело-голубыми я даже не стану заглядывать в статистику личных встреч и что-то там высчитывать, а скажу сразу и без обидняков: гостевая победа «Трактора», абсолютно в основное время и с преимуществом в пару шайб.



При любом другом результате я начну разочаровываться в своем любимом «Торпедо», — сказал Лебедев.