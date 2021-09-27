«Динамо» Мн — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Минске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Минск — «Амур».



Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.06.



«Амур», похоже, совсем поднакушался к концу выездной сессии. И если с «Куньлунем» он ещё выглядел бодрячком и даже смог одержать свою победу в сезоне, то «витязи» делали с хабаровчанами всё, что хотели. А потом догоняли и делали ещё раз…



Логика подсказывает, что если в Подольске в третьем матче выезда дальневосточники уже выглядели паскудно, то в четвёртой игре, в Минске, будут смотреться совсем мерзопакостно. И никаких проблем даже «зубрам», пусть и хромающим на полторы ноги из двух, не составят. И пусть статистика личных встреч пытается что-то вякать против, что, дескать, «Амур» в Минске во все времена что-то мог и даже частенько уезжал оттуда с очками, но это было тогда. Да и свои выездные серии «Амур» обычно в Минске начинал. А теперь приходится заканчивать.



Нет, после Подольска не вижу я у «Амура» каких-то реальных возможностей что-то выцыганить в Минске. Поэтому хозяйская победа в основное время с преимуществом не менее, чем в две шайбы. И никаких гвоздей!» — сказал Лебедев.