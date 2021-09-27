«Динамо» Р — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ в Латвии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Рига — «Сочи».



Ставка: победа «Сочи» с форой (-1.5) за 4.20.



«В текущем сезоне автору этих строк довелось посмотреть три матча рижан и три — сочинцев. Визуально и «вкусово» рижане выглядели немного веселее, игривее и рачительнее. Немного, но всё-таки достаточно для того, чтобы сделать определённые выводы.



По этим выводам можно было бы рискнуть и притопить за «краповых», но убийственная для них статистика личных встреч заставляет в корне пересмотреть свою позицию. Согласно этой статистике, рижане тупо не знают, что им делать на льду с южанами и с какой глиссады на них заходить. Две победы (причём обе в овертаймах) в 19 матчах — это, извините, диагноз. Можете спорить с ним, можете не соглашаться, но спорить с математикой — дело в принципе гиблое. И в хоккее это понимание тоже работает.



Нет, динамовцы не будут фаворитами в домашнем матче со столь же скромным соперником, как и они сами. Потому что соперник знает, как их обыгрывать, а они уже забыли, как хотя бы не проиграть в основное время. Поэтому рижане дома будут биты в основное время и уступив в счёте не менее, чем в две шайбы», — сказал Лебедев.