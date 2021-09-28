«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где будет трансляция, во сколько начало, какой канал покажет

28 сентября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «ПСЖ» оценён букмекерами коэффициентом 3.16. Поставить на ничью предлагают за 3.76.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.52.
Прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити».
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