«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут

28 сентября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «ПСЖ» оценён букмекерами коэффициентом 3.16. Поставить на ничью предлагают за 3.76.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.52.



Прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити».