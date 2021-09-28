«ПСЖ» — «Ман Сити»: прогноз Владимира Стогниенко на матч Лиги чемпионов

Спортивный комментатор и шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «ПСЖ» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (0) за 1.76.
«Если говорить только о футболе, то это главный матч тура. Встречаются фавориты Лиги чемпионов. Фаворитом этого матча вдруг оказался «Манчестер Сити», причём очевидным. Единственный фактор против «Манчестер Сити» — это календарь, так как он очень сложный. За восемь дней три суперматча: «Челси», «ПСЖ», а потом и «Ливерпуль».
«Манчестер Сити» потратил много сил в матче с «Челси», но победа поможет восстановлению. Однако состав всё равно придётся ротировать после матча в АПЛ. Вероятно появление в составе Стерлинга, Зинченко, Торреса, Гюндогана. Состав слабее не будет, он просто будет другой.
Главный вопрос касательно «ПСЖ» — это Лео Месси. Травма и его адаптация, которая всё ещё продолжается. Не факт, что Месси появится с первых минут, но это точно плюс для команды.
Да и в целом много вопросов относительно игры «ПСЖ». Главное, как Почеттино справится с этими звёздами. Он тренер системный, ему важно, чтобы игроки работали, прессинговали. Пока с этим есть очевидные проблемы. Что там внутри клуба, мы тоже слышим лишь отголоски.
Пока этот проект на ранней стадии. «Манчестер Сити» в свою очередь на пике. На выходных выиграл ремейк прошлого финала Лиги чемпионов, а вот сейчас предстоит полуфинал. Шансы есть. Я бы поверил в «Манчестер Сити» с нулевой форой. Мне кажется, это интересный вариант», — сказал Стогниенко.
Букмекеры оценили шансы Месси забить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
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