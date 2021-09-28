«Шахтёр» — «Интер»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Интер» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.85.
«Шахтёр» против миланского «Интера» проводит свой очередной матч в Лиге чемпионов. Донецкая команда неудачно сыграла в первом туре, уступив «Шерифу». Теперь шансы на проход дальше в Лиге чемпионов выглядят эфемерными.
Мне кажется, что «Интер» прекрасно понимает, зачем и куда он едет. «Интер», который в последние годы разбазаривал свои шансы в Лиге чемпионов, должен был уже научиться играть нормально.
Как ни крути, а соперник «Интеру» в классе уступает. Мне кажется, что итальянская команда должна выдать максимум в этом матче. Выберу ставку на победу «Интера» с форой (-1) за 1.85. Мне кажется, что на этот раз «Шахтёр» не готов к Лиге чемпионов», — сказал Андронов.
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