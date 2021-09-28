«РБ Лейпциг» — «Брюгге»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Брюгге».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 1.91.



«РБ Лейпциг» стартовал в Лиге чемпионов в Манчестере. В этой игре чемпион Англии отгрузил в ворота «быков» шесть мячей, но стоит отметить, в этот день реализация была на высоте.



Немецкий клуб ответил тремя мячами, причём хет-трик оформил Нкуку. Могу отметить, что в мире немного команд, которым под силу трижды поразить ворота «Сити» на его поле.



«Брюгге» порадовал своих поклонников первыми турнирными баллами в матче с «ПСЖ», которому просто не везёт в Лиге чемпионов. В этой дуэли всё было решено уже к 27-й минуте, когда Ванакен установил окончательный счёт.



Черно-синие уверенно лидируют в Лиге Жюпиле, при этом «быки» на десятой позиции в Бундеслиге.



В этой игре я отдам предпочтение Лейпцигу. «Ред Булл» слабо стартовал, но видно, что команда набирает с каждым туром. Особо меня поразила игра с «Гертой», и не вижу, за счёт чего устоят бельгийцы в этом поединке. Ожидаю обилие голов и успех хозяев. Моя ставка – фора (-1) на «РБ Лейпциг», — сказал Мостовой.