«Милан» — «Атлетико»: прогноз Дениса Наливайко на матч 2-го тура Лиги чемпионов

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Милан» — «Атлетико».



Ставка: ТБ 4.5 жёлтой карточки за 1.90.



«Милан» — «Атлетико». Очередная игра в этой самой «группе смерти», где ещё играют «Порту» и «Ливерпуль». «Атлетико» в первой игре сыграл вничью с «Порту», но можно сказать, что отскочил. «Порту» гол забил, но он не был засчитан. Мяч очень обидно отскочил в руку перед тем, как закатывался в пустые ворота.



«Милан» устроил с «Ливерпулем» настоящую перестрелку, но проиграл в ней. На данный момент у «Милана» ноль очков, а у «Атлетико» — 1. В чём проблема данной игры?



Казалось бы, играют две команды, которые считаются одними из фаворитов на борьбу за чемпионство в своих первенствах. Я не раз об этом уже говорил касательно «Атлетико». У мадридцев сбалансированный состав, не меняется тренер, в отличие от многих других лидеров в Испании. В целом команда является действующим чемпионом и почему бы ей этот титул не защитить.



«Милан» как будто бы крепнет. В последних турах Серии А у команды всё хорошо. Команда занимает второе место. Сам Пиоли говорит, что они выигрывают те матчи, которые ранее могли бы и не выиграть. Он говорит о том, что команда крепнет, матереет и становится взрослее.



Что будет в этом матче? Наверное, многие думают, что будет малое количество голов, но ставить на тотал меньше не очень хочется. Букмекеры также ведь не дураки. Предлагается на такое событие очень маленький коэффициент.



Внезапно мне показалось, что я нашёл любопытную линию с большим коэффициентом. Тотал больше 4.5 карточки в этой игре за 1.90. «Атлетико» умеет играть жёстко, да и в «Милане» бегают не такие уж и хрупкие мальчики. По 2.5 карточки на команду за матч — кажется, что слишком высокий коэффициент.



Почему ещё я бы взял эту ставку. Обратите внимание, что на неделе был мид-уик. Команды проводят очередную игру за 10 или более дней. Понятно, что они не все могут быть в оптимальной физической форме. Скорости могут проседать, а от этого могут пойти ошибки. Центральная линия обеих команд может играть жёстко и срывать атаки. Мне кажется что ТБ (4.5) ЖК за 1.90 — это просто must have», — сказал Наливайко.

Прогноз Александра Мостового на матч «Милан» — «Атлетико».