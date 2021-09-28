«Реал» — «Шериф»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Шериф» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Реала» и ТБ 3.5 за 2.04.



«Шериф» — главное открытие этой Лиги чемпионов. Никто не ждал, что молдавский клуб пройдёт квалификацию, а он уже в основном турнире победил «Шахтёр». Невероятный кураж у команды. Но надо отметить и то, что очень приличный специалист работает с командой. Вернидуб проявлял себя и в прошлых клубах, играл с «Зарёй» в Лиге Европы. Так что недооценивать «Шериф» не стоит. Команда достаточно молодая, голодная. Ребята хотят заявить о себе, может быть, перейти в более серьёзные лиги.



«Реал» не сумел победить «Вильярреал» в последнем туре. Но соперник был хорош, организованно сыграл, правильно и даже мог победить. Но в целом Мадрид сейчас хорош, великолепны Бензема и Винисиус. И вообще, если не брать игры с «Вильярреалом» и «Интером», невероятную результативность демонстрирует «Реал». Поэтому в этом матче поставлю на его победу через тотал больше 3.5 мяча. Не исключаю, что «Шериф» может отличиться, много шансов «Реал» даёт соперникам. Но сам он точно забьёт много», — сказал Титов.

Прогноз Михаила Поленова на матч «Реал» — «Шериф».