«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру 2-го тура Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.31.
Красно-синие остались на этот поединок без схлопотавшего дисквалификацию Анхеля Ди Марии, под вопросом участие Месси и Рамоса. На еврокубковом старте французы допустили осечку и подарили на выезде очки «Брюгге» (1:1). Хотя в Лиге 1 они пока что демонстрируют стопроцентный результат.
Думаю, что лучше присмотреться к приезжему коллективу. Парижане собрали в своём составе много звёзд, но это и становится первой проблемой — нарушается мироклимат в команде, ведь не всем хватает игровой практики. Плюс ко всему, часть лидеров травмирована.
«Горожане» на днях смогли дожать «Челси» (1:0) в важном матче АПЛ, что дало возможность подняться на второе место с показателем в один пропущенный мяч. Дружина Хосепа Гвардиолы продемонстрировала свой арсенал в противостоянии с «РБ Лейпциг» (6:3), забив практически все свои моменты.
Скорее всего, в этом поединке в очередной раз парижане уступят. Англичане имеют крайне сбалансированный состав и способны справиться с любым звёздным составом, так что даже на выезде они фавориты», — сказал Павлюченко.
Букмекеры оценили шансы Месси забить в ворота «Манчестер Сити».
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